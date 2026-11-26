Wieder eine Überraschungskiste Unterstützung von den Rängen hilft den VfL-Frauen Tina Paare 26.11.2026, 20:02 Uhr

i Konzentrierte Vorbereitung: Die Frauen des VfL Bad Kreuznach stimmen sich auf das nächste Spiel ein. Edgar Daudistel

Die Adventszeit bietet Hockey satt: In der Zweiten Regionalliga geht es für die Frauen des VfL Bad Kreuznach Woche für Woche zur Sache. Am Abend vor dem ersten Advent steht das nächste Heimspiel an.

Die Hockeyspielerinnen des VfL Bad Kreuznach haben wieder ein Heimspiel, und sie bekommen es dabei erneut mit einer Zweitvertretung zu tun. Nach der Reserve des SC 80 Frankfurt ist am Samstag um 18 Uhr der Rüsselsheimer RK II zu Gast. „Das wird wieder eine Überraschungskiste“, sagt VfL-Trainer Georg Schmidt, gibt aber trotz der Unwägbarkeiten ein klares Ziel aus.







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