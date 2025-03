Ungeschlagen zur Meisterschaft

Im Feld spielen die Hockey-Frauen des VfL Bad Kreuznach in der Regionalliga. In der Halle nähern sie sich diesem Level an, steigen als Verbandsliga-Meister in die Oberliga auf.

Deutlicher kann ein Team kaum Meister werden: Die Hockey-Frauen des VfL Bad Kreuznach gewannen in der Ersten Verbandsliga sämtliche zehn Saisonspiele und sicherten sich folgerichtig alle 30 Punkte. Auch das Torverhältnis ist mit 72:14 Treffern beeindruckend. Zuvor war auch die zweite Garde des VfL Meister der Zweiten Verbandsliga geworden.

Auch am abschließenden Spieltag der Ersten Verbandsliga in Mainz ließen die VfL-Frauen, die zuvor bereits als Aufsteiger in die Oberliga feststanden, nichts anbrennen. Die zweite Mannschaft des Kreuznacher HC bezwang der VfL mit 5:1. Die Führung des KHC drehten Cindy Borges, Luise Dreyse, Kati Miczka (2) und Lena Herrmann in einen Sieg. Anschließend ging es gegen die TG Worms, die den VfL in die Oberliga begleitet Beim 4:2-Erfolg gelang Cindy Borges erneut der erste VfL-Treffer, und Kati Miczka verbuchte einen weiteren Doppelpack. Zudem trug sich Constanze Dreyse in die Torschützenliste ein.