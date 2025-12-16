Männer landen Auswärtssieg: U8-Mädchen des VfL stehen auf Kantersiege
Männer landen Auswärtssieg
U8-Mädchen des VfL stehen auf Kantersiege
Sechs von sieben Toren erzielt: Mike Göring ließ den VfL Bad Kreuznach in Speyer jubeln.
Die Hockey-Teams des VfL Bad Kreuznach waren wieder im Einsatz.Männer: Beim HC Speyer landete der VfL seinen ersten Sieg der Saison, feierte einen wichtigen 7:6-Auswärtserfolg. Der VfL lag bereits mit 1:3 zurück, kam aber zurück. Auch dank der insgesamt sechs Treffer von Torjäger Mike Göring.