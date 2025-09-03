Die entscheidende Phase im Nachwuchs-Hockey bricht an: Die weibliche U16 des VfL Bad Kreuznach kämpft in der Oberliga um den Einzug ins Halbfinale.

Der Nachwuchs des VfL Bad Kreuznach griff erneut zum Schläger. Zahlreiche Hockey-Teams waren im Einsatz. Ein wichtiger Termin steht für die weibliche U16 an. Sie möchte am Sonntag das Oberliga-Halbfinale erreichen. Die Generalprobe glückte.

Männliche U10: Das bisher ungeschlagene Team des VfL unterstrich seine gute Form auch beim Spieltag des Kreuznacher HC. Es gewann gegen den TV Alzey (5:0) und GW Mayen (4:0) und erreichte ein 1:1 gegen die TSG Heidesheim. Die VfL-Treffer markierten Arian Velte (6), Jan Enk (3) und Bela Konrad.

Weibliche U16: Im Oberliga-Viertelfinale erwartet das VfL-Team am Sonntag um 11 Uhr den Dürkheimer HC im Stadion Salinental. Das Heimrecht sicherte sich der VfL durch einen überzeugenden 5:1-Sieg im Gruppenspiel bei den Bad Dürkheimerinnen. Einen Rückstand glich Lilly Warkus mit einem Nachschuss nach einer Strafecke aus. Nur zwei Minuten später gelang Anna Wöhrle nach Vorarbeit von Lilly Warkus und mit einer Energieleistung das 2:1. Ida Keber, Clara Ferretti und Anna Kaffine erhöhten. Ein Lob gab es für Aushilfstorhüterin Johanna Weimann, die die erkrankte Mathilda Graebsch vertrat.

Weibliche U12: In der Oberliga-Endrunde landete der VfL einen 3:1-Sieg nach Penaltyschießen gegen den Dürkheimer HC. Alaara Acar, Flora Weimann und Magdalena Hart zeigten im Penaltyschießen Nervenstärke, und Torhüterin Philine Christ stand wie eine Mauer zwischen den Pfosten. Sie sicherte den Erfolg ab.

Weibliche U10: Nur eine seiner sechs Partien am Heimspieltag ging an den VfL, der zwei Teams ins Rennen geschickt hatte. VfL-Tore: Carlotta Hart (5) und Ida Löwe.

Weibliche U8: Sieben ihrer acht Spiele gewannen die beiden Teams beim Spieltag in Kaiserslautern. Die VfL-Tore erzielten Carlotta Hart (18), Maila Keber (3), Greta Petermann (5), Juli Voigt (3), Klara Wolfram (14) und Max Montigny.