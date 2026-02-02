Zwei packende Siege U16 des VfL Bad Kreuznach sichert sich Oberliga-Titel Olaf Paare 02.02.2026, 13:32 Uhr

i Da ist der Meisterwimpel: Die U16 des VfL Bad Kreuznach holte in Bad Dürkheim den Oberliga-Titel. Am Erfolg waren beteiligt: Ricarda Wilke, Stella Korrell, Lilly Warkus, Anna Wöhrle, Clara Ferretti, Annabel Ackermann, Eleni Frohn, Ronja Kirsch, Sofia Geen, Anna Kaffine, Mila Halter, Ida Keber sowie das Trainerduo Thorsten Ackermann und Georg Schmidt. VfL Bad Kreuznach/Ackermann

Als Außenseiter waren die U16-Hockeyspielerinnen des VfL Bad Kreuznach nach Bad Dürkheim zur Oberliga-Endrunde gereist. Als Meister kehrten sie zurück.

Die weibliche U16 des VfL Bad Kreuznach ist Rheinland-Pfalz/Saar-Meister. Das Hockeyteam von der Nahe entschied bei der Endrunde in Bad Dürkheim zwei packende Partien für sich. „Nach der Schlusssirene kannte der Jubel keine Grenzen. Einfach super, was die Mädels geleistet haben“, freute sich Thorsten Ackermann, der das Team gemeinsam mit Georg Schmidt trainiert.







