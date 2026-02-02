Als Außenseiter waren die U16-Hockeyspielerinnen des VfL Bad Kreuznach nach Bad Dürkheim zur Oberliga-Endrunde gereist. Als Meister kehrten sie zurück.
Lesezeit 1 Minute
Die weibliche U16 des VfL Bad Kreuznach ist Rheinland-Pfalz/Saar-Meister. Das Hockeyteam von der Nahe entschied bei der Endrunde in Bad Dürkheim zwei packende Partien für sich. „Nach der Schlusssirene kannte der Jubel keine Grenzen. Einfach super, was die Mädels geleistet haben“, freute sich Thorsten Ackermann, der das Team gemeinsam mit Georg Schmidt trainiert.