Kinderturnier des VfL: U12-Mädchen fehlt nur ein Tor zum Turniersieg
Aller guten Dinge sind drei: Der VfL Bad Kreuznach richtete an drei Wochenenden Turniere für alle Altersklassen aus. Den Abschluss bildeten die Kleinsten. 227 Spiele wurden beim Kinderturnier absolviert.
Es herrschte ein reges Treiben: 78 Teams aus ganz Deutschland waren mit mehr als 600 Spielern zum Kinder-Hockeyturnier des VfL Bad Kreuznach angereist – dazu kamen Eltern, Trainer und Betreuer. In vier Hallen tobte ein fröhliches Gewusel, ein buntes Sammelsurium aus Trikots, Jubelrufen, Hockeyschlägern und guter Laune.