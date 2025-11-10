Kinderturnier des VfL U12-Mädchen fehlt nur ein Tor zum Turniersieg 10.11.2025, 21:02 Uhr

i Die männliche U8 des VfL Bad Kreuznach (blaue Trikots) hatte es mit starker Konkurrenz zu tun, beispielsweise mit dem HC Essen. Klaus Castor

Aller guten Dinge sind drei: Der VfL Bad Kreuznach richtete an drei Wochenenden Turniere für alle Altersklassen aus. Den Abschluss bildeten die Kleinsten. 227 Spiele wurden beim Kinderturnier absolviert.

Es herrschte ein reges Treiben: 78 Teams aus ganz Deutschland waren mit mehr als 600 Spielern zum Kinder-Hockeyturnier des VfL Bad Kreuznach angereist – dazu kamen Eltern, Trainer und Betreuer. In vier Hallen tobte ein fröhliches Gewusel, ein buntes Sammelsurium aus Trikots, Jubelrufen, Hockeyschlägern und guter Laune.







