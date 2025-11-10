Kinderturnier des VfL
U12-Mädchen fehlt nur ein Tor zum Turniersieg
Die männliche U8 des VfL Bad Kreuznach (blaue Trikots) hatte es mit starker Konkurrenz zu tun, beispielsweise mit dem HC Essen.
Klaus Castor

Aller guten Dinge sind drei: Der VfL Bad Kreuznach richtete an drei Wochenenden Turniere für alle Altersklassen aus. Den Abschluss bildeten die Kleinsten. 227 Spiele wurden beim Kinderturnier absolviert.

Es herrschte ein reges Treiben: 78 Teams aus ganz Deutschland waren mit mehr als 600 Spielern zum Kinder-Hockeyturnier des VfL Bad Kreuznach angereist – dazu kamen Eltern, Trainer und Betreuer. In vier Hallen tobte ein fröhliches Gewusel, ein buntes Sammelsurium aus Trikots, Jubelrufen, Hockeyschlägern und guter Laune.

