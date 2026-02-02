Null Punkte und ein Torverhältnis von 17:75 – die Regionalliga-Saison war für die Hockey-Frauen des Kreuznacher HC kein Zuckerschlecken. Doch den Spaß an ihrem Sport haben sie nicht verloren.
Ergebnistechnisch endete die Hallensaison für die Hockeyspielerinnen des Kreuznacher HC maximal enttäuschend. In allen zehn Spielen ging der Aufsteiger leer aus und steigt direkt wieder aus der Zweiten Regionalliga ab. Auch beim Hanauer THC II setzte es letztlich eine deutliche Niederlage, dem Vizemeister musste sich das Schlusslicht mit 4:16 (3:7) geschlagen geben.