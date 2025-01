KHC gewinnt zweimal Teamgedanke steht im Mittelpunkt 13.01.2025, 15:48 Uhr

i Im Alleingang: Die Spielerin des Kreuznacher HC (weißes Trikot) treibt im Spiel gegen den TSV Schott Mainz II die Kugel nach vorne. Castor Klaus. Klaus Castor

Die Hockey-Oberliga-Frauen des Kreuznacher HC verbuchten am Doppelspieltag die Optimalausbeute von sechs Punkten.

In den kleinen Sechser-Staffeln im Hallenhockey kann es ganz schnell gehen. Die sechs Punkte der Frauen des Kreuznacher HC am Doppelspieltag wertete Trainerin Vanessa Braun „als extrem wichtig, um mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben“. Doch die beiden Siege gegen den TSV Schott Mainz II (8:5) und die TSG Kaiserslautern (8:0) katapultierten die Bad Kreuznacherinnen zugleich an die Spitze der Oberliga-Tabelle.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen