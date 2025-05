Die Gelegenheiten, die nötigen Punkte für den Klassenverbleib einzufahren, werden weniger. Fünf Partien bleiben den Regionalliga-Hockeyspielerinnen des VfL Bad Kreuznach noch. Eine davon ist das Auswärtsspiel am Samstag um 14 Uhr bei SAFO Frankfurt.

„Denen klauen wir drei Punkte. Das ist auf jeden Fall unsere Intention“, sagt VfL-Trainer Florian Mussgay und fügt an: „Langsam geht es ans Eingemachte. Wir müssen schauen, dass wir jeden Punkt mitnehmen.“ Dass der Gegner in Reichweite ist, zeigt nicht nur der Blick auf die Tabelle, in der die Hessinnen zwei Plätze vor dem VfL liegen, sondern auch das 0:0 im Hinspiel.

Den Bad Kreuznacherinnen ist bewusst, dass sie alles geben müssen, um erneut etwas zu holen. Vor Wochenfrist ließ SAFO mit einem starken Auftritt bei Spitzenreiter Hanau aufhorchen, unterlag nur knapp mit 0:1. Die VfLerinnen müssen sich auf ein intensives Duell einstellen, und vor allem sollten sie mehr Torgefahr ausstrahlen. „Wir wollen im Sturm mehr Druck anbringen, im letzten Viertel gefährlicher werden“, sagt Mussgay.

„Meine Philosophie ist, wir sind ein Team, und das leben wir auch.“

Florian Mussgay

Daran wurde im Dienstag-Training gearbeitet. Die Einheit am Donnerstag musste wegen des Mädchenturniers im Salinental ausfallen. Stattdessen gab es ein Teamevent, eine gemeinsame Radtour mit abschließendem Grillen, damit sich der neue Trainer und seine Spielerinnen besser kennenlernen und der Zusammenhalt gestärkt wird. „So ein Teamevent ist gut, um die Moral noch mal nach oben zu drücken. Natürlich zehrt es an der Moral, wenn viele Spiele verloren gehen, noch dazu knapp“, erläutert der Coach, der weiß: „Wenn eine Mannschaft Bock hat, legt sie immer noch mal eine Schippe drauf.“

Angetan ist Mussgay vom Austausch mit seinen Spielerinnen, er schätzt die Empfehlungen des Spielerinnenrats. „Das ist eine schöne Zusammenarbeit. Ich bin ja kein Alleinunterhalter. Meine Philosophie ist, wir sind ein Team, und das leben wir auch“, erläutert der VfL-Trainer. Und dazu gehört auch, dass sich alle im Endspurt noch einmal voll reinhängen.