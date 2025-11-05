VfL begrüßt 38 Mannschaften Starke Mädchen: Beide Teams landen auf dem Treppchen 05.11.2025, 11:11 Uhr

i Torgefährlich: Die weibliche U16 des VfL Bad Kreuznach (weiße Trikots) überzeugte beim eigenen Turnier und erreichte den dritten Rang. Klaus Castor

Internationales Flair wehte durch Bad Kreuznacher Hallen: Teams aus der Schweiz und der Slowakei bereicherten das Jugendturnier des VfL Bad Kreuznach.

Ein rundum gelungenes Wochenende erlebten zahlreiche Hockey-Teams beim Jugendturnier des VfL Bad Kreuznach. In vier Hallen spielten 38 Mannschaften aus 18 Vereinen um die Turniersiege in vier Kategorien.Neben vielen bekannten Teams waren auch internationale Gäste vertreten, darunter der HC Olten aus der Schweiz mit vier Mannschaften und eine Auswahl aus Bratislava (Slowakei).







