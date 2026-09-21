Das Ergebnis im Rheinland-Pfalz-Derby geriet ins Hintertreffen. Vielmehr sorgte die Aufstellung des Kreuznacher HC in Mainz für Gesprächsstoff. In Klaus Fuchs und Alex Jacob liefen zwei Altmeister auf.
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Die Personalnot beim Kreuznacher HC wurde im Derby der Zweiten Hockey-Regionalliga beim TSV Schott Mainz am Spieltag noch größer als im Vorfeld befürchtet. Drei weitere Spieler sagten wegen Erkrankungen oder aus beruflichen Gründen ab. Das 0:4 (0:1) wertete KHC-Trainer Alex Jacob angesichts der Besetzung dann auch positiv.