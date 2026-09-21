Personalprobleme beim KHC Selbst der Verbandspräsident hilft aus und läuft auf Olaf Paare 21.09.2026, 12:49 Uhr

i Adrian Ley (weißes Trikot) verdiente sich in Mainz ein Sonderlob von Alex Jacob, dem Trainer des Kreuznacher HC. Edgar Daudistel

Das Ergebnis im Rheinland-Pfalz-Derby geriet ins Hintertreffen. Vielmehr sorgte die Aufstellung des Kreuznacher HC in Mainz für Gesprächsstoff. In Klaus Fuchs und Alex Jacob liefen zwei Altmeister auf.

Die Personalnot beim Kreuznacher HC wurde im Derby der Zweiten Hockey-Regionalliga beim TSV Schott Mainz am Spieltag noch größer als im Vorfeld befürchtet. Drei weitere Spieler sagten wegen Erkrankungen oder aus beruflichen Gründen ab. Das 0:4 (0:1) wertete KHC-Trainer Alex Jacob angesichts der Besetzung dann auch positiv.







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