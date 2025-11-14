Sebastian Behr löst Aufbruchstimmung aus

Im Feld hat sich der Kreuznacher HC in der Zweiten Regionalliga etabliert. Das soll nun auch in der Halle gelingen. Eine wichtige Rolle nimmt dabei Sebastian Behr ein, dessen Rückkehr einen Sogeffekt ausgelöst hat.
Lesezeit 2 Minuten
Der Kreuznacher HC steht vor einer extrem spannenden Saison mit vielen Neuerungen. „Ich empfinde gerade eine Aufbruchstimmung“, sagt Alexander Jacob, der Trainer des Hockeyteams, das in der zweiten Regionalliga antritt.Für einen Ruck hat zuvorderst die Rückkehr von Sebastian Behr gesorgt.