KHC startet in Regionalliga Sebastian Behr löst Aufbruchstimmung aus 14.11.2025, 11:12 Uhr

i Schlüsselspieler des Kreuznacher HC: Auf Torwart Niklas Senft und Dribbelkönig Jerry Ley (rechts) baut KHC-Trainer Alex Jacob in der Aufstiegssaison in der Regionalliga. Klaus Castor

Im Feld hat sich der Kreuznacher HC in der Zweiten Regionalliga etabliert. Das soll nun auch in der Halle gelingen. Eine wichtige Rolle nimmt dabei Sebastian Behr ein, dessen Rückkehr einen Sogeffekt ausgelöst hat.

Der Kreuznacher HC steht vor einer extrem spannenden Saison mit vielen Neuerungen. „Ich empfinde gerade eine Aufbruchstimmung“, sagt Alexander Jacob, der Trainer des Hockeyteams, das in der zweiten Regionalliga antritt.Für einen Ruck hat zuvorderst die Rückkehr von Sebastian Behr gesorgt.







