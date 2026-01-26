KHC auf Meisterkurs Sebastian Behr ist der Dirigent des jungen Orchesters Olaf Paare 26.01.2026, 12:42 Uhr

i Packende Szene im Schusskreis: KHC-Kapitän Fabio Rau (rotes Trikot) versucht, den Torwart der Darmstädter zu überwinden. Edgar Daudistel

Vor dem letzten Wochenende in der Zweiten Regionalliga können noch drei Teams Meister werden. Mittendrin ist der Kreuznacher HC, der dank seines breiten Kaders und seiner Routiniers Mitkonkurrent TEC Darmstadt im Spitzenspiel bezwang.

Der Kreuznacher HC darf weiter vom Durchmarsch durch die Zweite Hockey-Regionalliga träumen. Nach dem 5:3 (4:1)-Sieg gegen TEC Darmstadt hat der Aufsteiger am abschließenden Spieltag alle Titelchancen in eigener Hand.„Diese Saison ist schon jetzt ein Riesen-Erfolg.







Artikel teilen

Artikel teilen