Viel Hockey in der Mikadohalle SC Idar: Ein Heimspieltag gegen den Abstieg? 07.02.2025, 14:16 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Dirk Houben

Heimspielturniere prägen den Tag der Hockey-Abteilung des SC Idar-Oberstein. In der Mikadohalle spielen am Sonntag zunächst die U12-Mädchen, ehe später dann die Männer womöglich um den Klassenverbleib ringen müssen.

Den ganzen Tag lang Hallenhockey bietet der SC Idar-Oberstein am Sonntag in der Idarer-Mikadohalle. Los geht es um 10 Uhr mit den U12-Mädchen, die gegen den TV Alzey, die TG Worms 2 und den Dürkheimer HC 2 ihr Heimturnier in der Verbandsliga austragen.

