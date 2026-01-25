2. Hallenhockey-Regionalliga Rüsselsheimer Reserve sorgt für herben LHC-Dämpfer Robin Klöppel 25.01.2026, 14:48 Uhr

i Laurens Meurer (grünes Trikot) hielt sich mit den LHC zwar am Samstag gegen Wiesbaden schadlos, am Sonntag aber setzte es für die Domstädter eine 4:9-Schlappe in Rüsselsheim. Andreas Hergenhahn

Ausrutschen war zwar für den Limburger HC verboten, dennoch leisteten sich der Domstädter nach dem 4:0-Erfolg über Wiesbaden II beim RK Rüsselsheim II eine 4:9-Schlappe. Am kommenden Sonntag steigt nun ein Aufstiegsfinale gegen den Kreuznacher HC.

Der Limburger Hockey-Club (LHC) bleibt trotz einer deutlichen 4:9 (1:3)-Niederlage beim Abstiegskandidaten Rüsselsheimer RK 2 am Sonntag mindestens bis kommenden Freitag Tabellenführer der West-Gruppe der 2. Hallen-Regionalliga Süd. Voraussichtlich wird jedoch nur ein Heimsieg am kommenden Sonntag gegen den Kreuznacher HC die Meisterschaft sichern.







