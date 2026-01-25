Ausrutschen war zwar für den Limburger HC verboten, dennoch leisteten sich der Domstädter nach dem 4:0-Erfolg über Wiesbaden II beim RK Rüsselsheim II eine 4:9-Schlappe. Am kommenden Sonntag steigt nun ein Aufstiegsfinale gegen den Kreuznacher HC.
Lesezeit 3 Minuten
Der Limburger Hockey-Club (LHC) bleibt trotz einer deutlichen 4:9 (1:3)-Niederlage beim Abstiegskandidaten Rüsselsheimer RK 2 am Sonntag mindestens bis kommenden Freitag Tabellenführer der West-Gruppe der 2. Hallen-Regionalliga Süd. Voraussichtlich wird jedoch nur ein Heimsieg am kommenden Sonntag gegen den Kreuznacher HC die Meisterschaft sichern.