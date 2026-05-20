In die kurze Pfingstpause geht der Kreuznacher HC als Schlusslicht der Zweiten Regionalliga. Obwohl er im Kellerduell alle Register zog, ging er leer aus. Nun gilt es, noch einmal alle Kräfte zu bündeln.
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Einen Rückschlag im Kampf um den Klassenverbleib gab es für die Hockeyspieler des Kreuznacher HC. Beim bis dato punktgleichen Limburger HC zogen sie mit 1:2 (0:0) den Kürzeren und sind nun Schlusslicht der Zweiten Regionalliga.Die Enttäuschung beim KHC war groß, allerdings nicht nur ob der tabellarischen Entwicklung.