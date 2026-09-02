Viele Ausfälle zum Saisonstart Rückkehr von Lukas Orth ist ein Lichtblick für den KHC Tina Paare 02.09.2026, 12:38 Uhr

i Schirmt die Kugel geschickt mit seinem Schläger ab: Marvin Frey (rotes Trikot) bringt seine Erfahrung ein, wenn der KHC in seine dritte Regionalligasaison in Folge startet. Edgar Daudistel

In der Vergangenheit taten sich die Hockeyspieler des Kreuznacher HC nicht gerade leicht, in die Saison zu finden. Gerne würden sie das Muster durchbrechen, doch die Voraussetzungen sind nicht die besten.

Die Freude auf den Saisonstart ist getrübt beim Kreuznacher HC. Denn die Ausfallliste vor dem ersten Spiel in der Zweiten Hockey-Regionalliga ist lang. „Es ist eine schwierige Situation bei uns. Stand jetzt habe ich mit Glück zwei Auswechselspieler“, verdeutlicht Trainer Alex Jacob.







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