In der Vergangenheit taten sich die Hockeyspieler des Kreuznacher HC nicht gerade leicht, in die Saison zu finden. Gerne würden sie das Muster durchbrechen, doch die Voraussetzungen sind nicht die besten.
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Die Freude auf den Saisonstart ist getrübt beim Kreuznacher HC. Denn die Ausfallliste vor dem ersten Spiel in der Zweiten Hockey-Regionalliga ist lang. „Es ist eine schwierige Situation bei uns. Stand jetzt habe ich mit Glück zwei Auswechselspieler“, verdeutlicht Trainer Alex Jacob.