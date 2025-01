Gibt’s das Wunder von Limburg? Nur zwei Heimsiege könnten den LHC noch retten Robin Klöppel 30.01.2025, 11:52 Uhr

i Gelingt dem Limburger HC doch noch die Wende zum Guten? Am Ende einer verkorksten Saison käme die Rettung auf den letzten Drücker einem sportlichen Wunder gleich. Andreas Hergenhahn

Offiziell ist der Limburger Hockey-Club noch Team der 1. Regionalliga Süd. Realistisch gesehen ist der Abstieg in die vierte Liga für die Lahnstädter aber nur noch durch ein sportliches Wunder zu verhindern.

Bei nur noch drei auszutragenden Partien und einem Rückstand von neun Punkten sowie 32 Treffern in der Tordifferenz ist die Lage des LHC mehr als angespannt. Das weiß auch Trainer Stefan Döppes. Kampflos das Feld räumen will er mit seinem Team in den bevorstehenden Keller-Derbys aber nicht.

