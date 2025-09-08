Es dürfte ein schwieriges Unterfangen für den Limburger HC werden, in der Feldrunde den Verbleib in der 2. Regionalliga West zu schaffen. Zum Auftakt setzte es eine schmerzliche 1:3 (0:1)-Schlappe beim Aufsteiger TSV Sachsenhausen.

Der Limburger Hockey-Club (LHC) hat zum Start der Feldrunde der 2. Regionalliga West beim TSV Sachsenhausen mit 1:3 (0:1) verloren. „Die Partie hätte genauso Unentschieden oder mit einem Sieg von uns enden können“, sagte LHC-Trainer Stefan Döppes. „Ein paar Nachlässigkeiten in der Defensive zu viel haben zugunsten des Aufsteigers entschieden.“

Ex-Nationalspieler Götz Müller feiert Comeback mit 52 Jahren

Die Vorzeichen für den Gast waren schon schlecht, da mit verändertem und ausgedünntem Kader nur eine kurze Vorbereitungszeit möglich war und die Lahnstädter auch noch mehrere verletzungs- und krankheitsbedingte Ausfälle verkraften mussten. Ex-Nationalspieler Götz Müller feierte im Alter von 52 Jahren sein Comeback. „Die Kondition war aber nicht der Grund für die Niederlage“, betonte Döppes. „Sachsenhausen hat sich keine einzige Chance erspielt“, so der LHC-Trainer. Erfolg habe der TSV mit langen Schlenzbällen gehabt. Damit kam die Limburger Defensive nicht zurecht. Frankfurt konnte eine Strafecke direkt und eine im Nachschuss verwandeln. So gelang Oliver-Clemens Holzmann bereits in der zweiten Minute die Führung für die Hausherren. Limburg war technisch besser und hatte mehr Spielanteile, doch es fehlte die Feinabstimmung. Der TSV punktete mit Routine. Über weite Strecken neutralisierten sich beide Teams. Erst nach der Pause glückte Niklas Kuhmis das 2:0.

„Geht eine Chance rein, läuft das Spiel möglicherweise in eine andere Richtung.“

LHC-Trainer Stefan Döppes nach dem verpatzten Einstand in die Runde

Wichtig für den LHC, dass er durch ein Eckentor durch Dick wieder herankam (39). Döppes: „Wir hatten beim Stand von 0:1 und 1:2 mehrere gute Chancen. Geht eine rein, läuft das Spiel möglicherweise in eine andere Richtung.“