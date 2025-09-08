Der Limburger Hockey-Club (LHC) hat zum Start der Feldrunde der 2. Regionalliga West beim TSV Sachsenhausen mit 1:3 (0:1) verloren. „Die Partie hätte genauso Unentschieden oder mit einem Sieg von uns enden können“, sagte LHC-Trainer Stefan Döppes. „Ein paar Nachlässigkeiten in der Defensive zu viel haben zugunsten des Aufsteigers entschieden.“
Ex-Nationalspieler Götz Müller feiert Comeback mit 52 Jahren
Die Vorzeichen für den Gast waren schon schlecht, da mit verändertem und ausgedünntem Kader nur eine kurze Vorbereitungszeit möglich war und die Lahnstädter auch noch mehrere verletzungs- und krankheitsbedingte Ausfälle verkraften mussten. Ex-Nationalspieler Götz Müller feierte im Alter von 52 Jahren sein Comeback. „Die Kondition war aber nicht der Grund für die Niederlage“, betonte Döppes. „Sachsenhausen hat sich keine einzige Chance erspielt“, so der LHC-Trainer. Erfolg habe der TSV mit langen Schlenzbällen gehabt. Damit kam die Limburger Defensive nicht zurecht. Frankfurt konnte eine Strafecke direkt und eine im Nachschuss verwandeln. So gelang Oliver-Clemens Holzmann bereits in der zweiten Minute die Führung für die Hausherren. Limburg war technisch besser und hatte mehr Spielanteile, doch es fehlte die Feinabstimmung. Der TSV punktete mit Routine. Über weite Strecken neutralisierten sich beide Teams. Erst nach der Pause glückte Niklas Kuhmis das 2:0.
„Geht eine Chance rein, läuft das Spiel möglicherweise in eine andere Richtung.“
LHC-Trainer Stefan Döppes nach dem verpatzten Einstand in die Runde
Wichtig für den LHC, dass er durch ein Eckentor durch Dick wieder herankam (39). Döppes: „Wir hatten beim Stand von 0:1 und 1:2 mehrere gute Chancen. Geht eine rein, läuft das Spiel möglicherweise in eine andere Richtung.“
Eine von sechs verwandelten Strafecken sei am Ende einfach zu wenig. So musste Limburg in der Schlussphase mehr in die Offensive gehen und fing 17 Minuten vor U ltimo das entscheidende 1:3 durch Marc Mayer. „Die Begegnung hat aber gezeigt, dass es mehrere Teams in der Gruppe gibt, mit denen wir auf Augenhöhe sind und dass der Klassenerhalt möglich ist“, macht Döppes Hoffnung.