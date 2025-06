Eine 0:12-Klatsche, eine knappe Niederlage und der endgültig besiegelte Abstieg: Der Doppel-Spieltag war dreifach bitter für die Regionalliga-Hockeyspielerinnen des VfL Bad Kreuznach. Hoch anzurechnen war dem Team, dass es nach dem Heim-Debakel gegen den Hanauer THC nicht den Kopf in den Sand steckte, sondern bei der TG Frankenthal ein anderes Gesicht zeigte.

Die Partie gegen Hanau ist schnell erzählt. Der Meister zeigte dem VfL seine Schwächen auf und schlug in den ersten zwei Minuten dreimal zu, nach fünf weiteren Treffern im zweiten Viertel war das Duell entschieden. „Wir hatten ein Kollektivversagen, das nicht zu erklären war“, bedauerte VfL-Trainer Florian Mussgay und ergänzte: „Mein Co-Trainer Martin Lipp und ich wussten gar nicht, was wir sagen sollten.“ Letztlich ging es für die Gastgeberinnen um Schadensbegrenzung und darum, das Spiel schnell aus den Köpfen zu bekommen.

„Ich habe den Mädels gesagt, ihr habt noch Welpenschutz, in zwei Jahren will ich so was nicht mehr sehen.“

Florian Mussgay

Das gelang beim 1:2 (1:2) in Frankenthal, wenngleich der VfL zum Auftakt erneut kalt erwischt wurde und der Ball nach 30 Sekunden im Kasten einschlug. „Ich dachte, bitte nicht wieder wie gestern“, verriet Mussgay. Doch sein Kollektiv kam zurück und in der achten Minute zum Ausgleich, als Cindy Borges nach Zuspiel von Luise Dreyse eine kurze Ecke vollendete. Zum Ende des ersten Viertels schlug die TG erneut zu. Ein simples und unnötiges Tor, wie Mussgay befand: „Ärgerlich, dass wir so Geschenke verteilen. Ich habe den Mädels gesagt, ihr habt noch Welpenschutz, in zwei Jahren will ich so was nicht mehr sehen.“

Die zweite Hälfte ging klar an das Schlusslicht, nur die Belohnung blieb aus. Was vielleicht auch dem dezimierten Kader geschuldet war und der Tatsache, dass Constanze Dreyse sich tags zuvor verletzt hatte und nur zu Kurzeinsätzen kam.

VfL Bad Kreuznach: Kaul – Sieber, L. Dreyse, C. Dreyse, Kopsch, Bretz, Becker, Wenk, Borges, Keber, Graebsch (Samstag), Emmerich, Ferretti, Hermann, Grünewald (Sa.), J. Wolf, M. Wolf (Sa.), Butter (Sonntag), C. Jansen (So.), L. Jansen (So.).