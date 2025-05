Wenn das Stadion Salinental seine Pforten zum Mädchen-Hockeyturnier des VfL Bad Kreuznach öffnet, wird auf den ersten Blick alles sein wie immer. Auf den Spielfeldern messen sich Teams aus allen Ecken Deutschlands. Und drumherum tobt das Leben in der großen Zeltstadt. Und doch wird einiges anders sein bei der 51. Turnierauflage.

Die Traditionsveranstaltung stellt die erste echte Bewährungsprobe für den neuen VfL-Vorstand und das darum aufgebaute Organisationsteam dar. Ohne lange Vorbereitungszeit muss das neue Team, das erst seit Kurzem im Amt ist, das Großereignis stemmen, das nach dem Jubiläum im vergangenen Jahr in gewohnter Art und Weise mit 89 Teams aus 32 Vereinen ein umfangreiches und hochkarätiges Starterfeld aufweist. Neben den etablierten Gästen aus Düsseldorf, Gladbach und Mühlheim sind auch wieder Neulinge von weit her dabei wie der HC Berlin Brandenburg. Von Donnerstag an erwartet die Besucher drei Tage voll mit Hockeysport. Über 400 Partien stehen auf vier Plätzen in den Altersklassen U10 bis U16 auf dem Programm.

„Die Stadt unterstützt uns in der aktuellen Lage, wo sie kann. Dafür sind wir ihr sehr dankbar.“

Mirko Montigny

„Wir hatten durch den Rückzug einiger langjähriger Helfer und Köpfe des Turniers eine Kraftanstrengung zu vollziehen, um alles zusammenzubekommen. Die Stadt unterstützt uns in der aktuellen Lage, wo sie kann. Dafür sind wir ihr sehr dankbar“, sagt VfL-Abteilungsleiter Mirko Montigny. Er und seine Mitstreiter hatten alle Hände voll zu tun, damit die Turnierbesucher auf die gewohnte Infrastruktur zurückgreifen können. „Bis zuletzt waren selbst so scheinbare Lappalien wie die üblichen mobilen Waschbecken ungewiss. Hier werden nun mit enormer Kraftanstrengung Alternativen über etliche Kilometer durch Freiwillige ins Salinental gekarrt, um unseren Gästen den üblichen Komfort bieten zu können“, lobt Montigny die Leistungen seines Helferteams.

Die VfLer freuen sich, wenn auch sportfremde Gäste im Stadion vorbeischauen, um den Spielen zu folgen und in die einmalige Atmosphäre, die das Hockeyturnier ausmacht, einzutauchen.