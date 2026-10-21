Turnier des VfL Bad Kreuznach Neuer Name, neue Altersstruktur, neue Attraktionen Tina Paare 21.10.2026, 13:07 Uhr

i Beim VfL-Turnier vor einem Jahr zeigten sich die Frauen des Gastgebers (blaue Trikots) gegen Eintracht Frankfurt sehr torgefährlich. Klaus Castor

Der viel zu frühe Tod von Martin Lipp war ein Schock für die Hockeyfamilie in Bad Kreuznach. Zu seinen Ehren hat der VfL Bad Kreuznach den Martin-Lipp-Cup initiiert, der am Wochenende Premiere feiert.

Das Hallenvorbereitungsturnier des VfL Bad Kreuznach hat Tradition. Und dennoch ist bei der 27. Auflage, die am Wochenende steigt, einiges anders. Zuvorderst der Name. Das Turnier, seit vielen Jahren als Fedi-Cup bekannt, heißt nun Martin-Lipp-Cup. Damit soll an den im vergangenen November viel zu früh verstorbenen Hockeyspieler erinnert werden, der sich auch im Abteilungsvorstand und als Trainer engagiert hatte.







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