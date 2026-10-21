Der viel zu frühe Tod von Martin Lipp war ein Schock für die Hockeyfamilie in Bad Kreuznach. Zu seinen Ehren hat der VfL Bad Kreuznach den Martin-Lipp-Cup initiiert, der am Wochenende Premiere feiert.
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Das Hallenvorbereitungsturnier des VfL Bad Kreuznach hat Tradition. Und dennoch ist bei der 27. Auflage, die am Wochenende steigt, einiges anders. Zuvorderst der Name. Das Turnier, seit vielen Jahren als Fedi-Cup bekannt, heißt nun Martin-Lipp-Cup. Damit soll an den im vergangenen November viel zu früh verstorbenen Hockeyspieler erinnert werden, der sich auch im Abteilungsvorstand und als Trainer engagiert hatte.