Das ist ein Hammer: Jugend-Nationalspielerin Luise Dreyse war die Korsettstange des „Jahrhundert-Jahrgangs“ des VfL Bad Kreuznach, der es bis in die Frauen-Regionalliga geschafft hat. Nach dem Abstieg verlässt sie nun den Verein.

Luise Dreyse spielt auch weiterhin in der Hockey-Regionalliga. Nach dem Abstieg mit dem VfL Bad Kreuznach ist die Leistungsträgerin der Blau-Weißen zur TG Frankenthal gewechselt.

„Wir bedauern das Ausscheiden einer talentierten Nachwuchsspielerin, freuen uns aber zugleich über ihren nächsten Karriereschritt und wünschen ihr auf ihrem weiteren Weg nur das Beste“, erklärt Daniel Velte, Referent für Öffentlichkeitsarbeit in der VfL-Hockeyabteilung.

Luise Dreyse hat eine enorme Entwicklung in den vergangenen Jahren hingelegt. Sie nahm an zahlreichen Lehrgängen des Deutschen Hockey-Bundes teil, absolvierte 14 Länderspiele für die deutschen Nationalteams U16 und U18 und markierte dabei vier Tore. Auch im VfL Bad Kreuznach hinterlässt sie deutliche Spuren: Dank ihres großen Einsatzes trug sie zu den Erfolgen im Jugendbereich und bei den Frauen bei, war auch maßgeblich am Aufstieg der Frauen in die Regionalliga im Sommer 2024 beteiligt. Den folgenden Abstieg konnte sie mit dem jungen Team, das nahezu komplett aus Eigengewächsen bestand, allerdings nicht verhindern. Doch mit ihrem Wechsel verbleibt Luise Dreyse nun auf Regionalliga-Niveau.

„Luise war auf und neben dem Platz ein Vorbild für viele jüngere Spielerinnen“, sagt VfL-Abteilungsleiter Mirko Montigny und fügt an: „Natürlich hätten wir sie gerne weiter im VfL-Trikot gesehen, aber gleichzeitig respektieren und unterstützen wir ihren Wunsch, den nächsten Schritt zu gehen.“ Frauen-Cheftrainer Florian Mussgay ergänzt: „Luise bringt eine hervorragende Spielauffassung, Einsatzfreude und Teamgeist mit. Für die gemeinsame Zeit sind wir dankbar, und wir sind auch überzeugt, dass sie sich in Frankenthal durchsetzen wird. Dafür drücken wir ihr die Daumen.“ Den Dank für das Engagement sowie die Leistungen im Training und in den Spielen sowie in der Weiterentwicklung des Frauen-Teams wiederholt auch Velte, der betont: „Unser Verein bleibt für Luise jederzeit eine sportliche Heimat.“