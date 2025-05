Guter Dinge treten die Hockeyspielerinnen des VfL Bad Kreuznach die weite Reise nach Bayreuth an. Zum einen freuen sie sich auf ein gemeinsames Wochenende, eine Art Teamevent inklusive Übernachtung, zum anderen auf einen sympathischen Gegner. Der Bayreuther TS ist wie der VfL Aufsteiger in der Regionalliga und hat dort einen guten Start hingelegt, belegt derzeit den zweiten Rang.

Die VfL-Frauen sind Letzter, liegen in der engen Liga aber nur vier Punkte zurück und haben deshalb im Aufsteiger-Duell, das am Sonntag um 14 Uhr angepfiffen wird, Punkte im Visier. „Am vergangenen Wochenende haben alle für uns gespielt. Jetzt ist die Crunchtime der Saison, das letzte Hinrundenspiel, in dem wir auf jeden Fall etwas holen wollen“, sagt VfL-Trainer Georg Schmidt.

Schmidt erwartet eine Überraschungstüte

Vorgenommen haben sich die Bad Kreuznacherinnen zudem, öfter vor das gegnerische Tor zu kommen, sich mehr Chancen zu erspielen. Die Abwehrarbeit darf das junge Team dabei aber keineswegs vernachlässigen. Schmidt kann den Kontrahenten nur schwer einschätzen. „Bayreuth ist eine Studentenstadt. Zu Hause ist das Team oft stärker besetzt als auswärts, das ist eine Überraschungstüte, wie man hört“, erläutert Schmidt, der das Coaching an der Seitenlinie übernimmt, da Luisa Bäder im Ausland weilt. Nicht mehr zum Trainerteam gehört Alex Dehmer, der vom Hauptverein die Kündigung erhalten hat. Einen Schritt, den Schmidt bedauert: „Ich finde das sehr, sehr schade, dass so eine kompetente Person nicht mehr zur Verfügung steht. Auch die Mannschaft bedauert das, weil die Absprachen, die getroffen waren, super-professionell liefen.“ Dehmer war beim Regionalligisten für Videoanalyse und Taktik zuständig. Bereiche, die nun brachliegen.

Umso mehr gilt es für das Team, sich in Bayreuth auf das Sportliche zu konzentrieren. Personell ist der Kader breiter aufgestellt als zuletzt, denn Nelli Emmerich und Ida Grünewald sind wieder an Bord und wollen helfen, die nächsten Punkte für den Klassenverbleib einzutüten.