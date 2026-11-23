Neuling setzt Ausrufezeichen Mutig, aggressiv, treffsicher: VfL feiert ersten Sieg Tina Paare 23.11.2026, 20:19 Uhr

i Offensivpower: Anna Wöhrle (am Ball) kreuzte immer wieder gefährlich vor dem Frankfurter Gehäuse auf und traf für den VfL Bad Kreuznach zum 2:0. Im Hintergrund ihre Teamkameradin Claire Jansen. Edgar Daudistel

Erstes Heimspiel, erster Sieg: Aufsteiger VfL Bad Kreuznach überrascht den bisherigen Tabellenführer aus Frankfurt und dokumentiert, dass er in der Zweiten Regionalliga angekommen ist.

Keine lange Anlaufzeit brauchten die Hockeyspielerinnen des VfL Bad Kreuznach, um sich in der neuen Klasse zurechtzufinden. Schon in der Vorwoche, beim 6:7 in Wiesbaden, hatten sie gezeigt, dass sie nicht in Ehrfurcht erstarren vor arrivierten Teams. Auch im ersten Heimspiel machte der Aufsteiger ordentlich Dampf und fertigte den SC 80 Frankfurt II mit 5:1 (2:0) ab.







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