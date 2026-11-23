Erstes Heimspiel, erster Sieg: Aufsteiger VfL Bad Kreuznach überrascht den bisherigen Tabellenführer aus Frankfurt und dokumentiert, dass er in der Zweiten Regionalliga angekommen ist.
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Keine lange Anlaufzeit brauchten die Hockeyspielerinnen des VfL Bad Kreuznach, um sich in der neuen Klasse zurechtzufinden. Schon in der Vorwoche, beim 6:7 in Wiesbaden, hatten sie gezeigt, dass sie nicht in Ehrfurcht erstarren vor arrivierten Teams. Auch im ersten Heimspiel machte der Aufsteiger ordentlich Dampf und fertigte den SC 80 Frankfurt II mit 5:1 (2:0) ab.