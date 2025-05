Nach drei Auswärtspartien bestreiten die Hockeyspielerinnen des VfL Bad Kreuznach ihr erstes Heimspiel in diesem Jahr. Und das ist gleich aus mehreren Gründen etwas Besonderes. Zum einen gibt Florian Mussgay als neuer Trainer des Regionalliga-Aufsteigers seine Premiere. Zum anderen ist die Partie, die am Sonntag um 11 Uhr im Stadion Salinental angepfiffen wird, sportlich bedeutend.

„Es ist schon ein kleines Endspiel“, sagt Mussgay über das Duell mit dem HC Heidelberg. Der Kontrahent ist als Rang-Sechster zwei Plätze vor dem VfL postiert, hat aber nur vier Punkte mehr auf dem Konto, sodass die Bad Kreuznacherinnen im Erfolgsfall den Anschluss hergestellt hätten. Normalerweise ist Mussgay kein Freund davon, sich nach dem Gegner zu richten, in Anbetracht der Lage hat er seinem Team aber den ein oder anderen Kniff mit an die Hand gegeben, um dem Kontrahenten beizukommen. „Die werden Druck schieben aus einer Raumdeckung. Ich möchte, dass wir Nadelstiche setzen, wenn es gerade passt. Man kann eine Mannschaft dann auch an die Frustrationsgrenze bringen“, erläutert der Trainer. Sein Team soll das spielen, was es kann, darf sich vor allem nicht nervös machen lassen.

Neuer Coach dankt seinen Vorgängern

Das gilt auch im Hinblick auf die Tabellensituation. „Ich habe den Mädels von vorneherein gesagt, wir spielen jedes Spiel gegen den Abstieg. Wir müssen schauen, dass wir aus dem Keller rauskommen, dass wir die Kuh vom Eis bekommen“, sagt Mussgay. Natürlich macht er sich Gedanken, wie es gelingen kann, den Klassenverbleib zu schaffen. In Anbetracht der Lage hält er es nicht für sinnvoll, ein neues System zu erarbeiten. Vielmehr geht es darum, das, was das Team kann, aufs Spielfeld zu bringen, vielleicht an der ein oder anderen Stellschraube zu drehen. An dieser Stelle geht sein Dank an die bisherigen Coaches: „Ich möchte Alex Dehmer und Georg Schmidt für die super Vorarbeit danken. Die Mädels sind wirklich sehr gut ausgebildet.“

„Eine Hybridperson, die in beiden Vereinen tätig ist, gab es noch nicht so häufig. Das ist aber auch eine Chance für Hockey in Bad Kreuznach.“

Florian Mussgay

Seiner neuen Aufgabe sieht er freudig entgegen. „Ich freue mich auf die Arbeit mit den Mädels. Das kann mich als Trainer nur weiterbringen“, sagt Mussgay, für den es nicht die erste Trainerstation ist. Beim Kreuznacher HC, bei dem er selbst noch spielt, trainiert er die weibliche U14 und – gemeinsam mit Klaus Fuchs – die zweite Männermannschaft. „Eine Hybridperson, die in beiden Vereinen tätig ist, gab es noch nicht so häufig. Das ist aber auch eine Chance für Hockey in Bad Kreuznach“, findet er.

Sollte es mit dem Klassenverbleib letztlich nicht klappen, ist Mussgay nicht bange vor der Zukunft, denn er ist sicher, dass das Team schnell wieder in die Regionalliga zurückkehren kann. „Langfristig gesehen, auch mit der guten Jugendarbeit, die der VfL über Jahre geleistet hat, ist da einiges zu erwarten“, sagt der Trainer. Noch haben die VfLerinnen es aber selbst in der Hand, haben noch sechs Spiele, um sich aus der Abstiegsregion zu arbeiten. Ihre Aufholjagd wollen sie im besten Fall bereits am Sonntag vor heimischem Publikum beginnen.