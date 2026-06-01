KHC siegt mit Disziplin Mund halten und Zweikämpfe suchen Olaf Paare 01.06.2026, 14:30 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Enter R.F. Bouwman

Der Kreuznacher HC ist wieder im Geschäft. Dank des verdienten Erfolgs über den TFC Ludwigshafen starten die Hockey-Asse von der Nahe wieder das Rechnen im Abstiegskampf.

Ein Befreiungsschlag ist den Hockeyspielern des Kreuznacher HC in der Zweiten Regionalliga gelungen. Das Team feierte mit dem 4:1 (2:1) über den TFC Ludwigshafen den ersten Sieg im Jahr 2026, vor allem aber knüpfte der KHC wieder den Kontakt zum Rest des Feldes und könnte am Sonntag in Sachsenhausen den letzten Platz verlassen.







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