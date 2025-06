Die erfolgreiche Entwicklung, die der Kreuznacher HC in der Zweiten Regionalliga und speziell in der zweiten Saisonhälfte genommen hat, krönte er im heimischen Salinental. Im letzten Spiel machte der Aufsteiger den Klassenverbleib perfekt.

Mit einer unglaublichen Fokussierung und Nervenstärke haben die Hockeyspieler des Kreuznacher HC den Klassenverbleib eingetütet. Dass sie am letzten Spieltag gehörig unter Druck standen und gewinnen mussten, um sicher in der Zweiten Regionalliga zu bleiben, ließen sie sich im Duell mit dem Dürkheimer HC nicht anmerken und schickten den Vizemeister mit einer 0:5 (0:3)-Niederlage im Gepäck auf die Heimreise.

Klar, dass die Freude nach dem Schlusspfiff riesig war. „Ich kann gar nicht sagen, welche Last nach dem Spiel von uns abgefallen ist. Für mich war das die Krönung nach gefühlt zehn Jahren Arbeit“, erklärte Alex Jacob. Der KHC-Trainer war mächtig stolz auf die Entwicklung, die seine Mannschaft genommen hat, aber auch darauf, dass es ihr als erstem rheinland-pfälzischem Aufsteiger seit Jahren gelungen ist, in der Zweiten Regio zu bleiben.

Gäste kommen kaum zur Entfaltung

Aufgrund der Trainingseindrücke und der Personalsituation war der KHC-Coach zuversichtlich gewesen, dass seine Mannen die drei Punkte im Stadion Salinental behalten würden. Und die waren auch nötig, da SAFO Frankfurt wie erwartet das Schlusslicht bezwang. Dass sein Team aber derart abliefern und die Dürkheimer so gut im Griff haben würde, damit war nicht zu rechnen gewesen.

Die Gäste kamen kaum zu Möglichkeiten, weil die Bad Kreuznacher Abwehr einen tollen Job machte. „Dürkheim hat in Jonas Förster, der schon U21-Nationalmannschaft gespielt hat, einen überragenden Spieler. Unser Jonas Götze hat ihn so toll aus dem Spiel genommen“, schwärmte Jacob. Für Götze war es das vorerst letzte Spiel im KHC-Trikot, denn er geht zum Studium nach Wien.

i Vierfacher Torschütze: KHC-Routinier Christopher Zerfaß (links) verwandelt vier Strafecken eiskalt. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Ein Fels in der Brandung war auch Christopher Zerfaß, der nicht nur wegen seiner starken Abwehrarbeit zum Matchwinner avancierte, sondern auch vier Tore zum Sieg beisteuerte. Allesamt erzielt per kurzer Ecke. „Ich habe ihn vor dem Spiel gefragt, ob er sich zutraut, Ecken zu schießen. Wir sind dann an die Ecke, die erste ging rechts oben in den Winkel, die zweite links oben“, erzählte Jacob. Damit stand für ihn außer Frage, wer den Job übernehmen würde. Und Zerfaß bewies, dass er nichts verlernt hat. Das erste Tor war Flo Mussgay aus dem Spiel heraus gelungen.

„Dass wir die Liga halten, war so wichtig für das Herrenhockey in Bad Kreuznach.“

Alex Jacob

„Wir haben in Flo, Chris und Maurice Hippchen ein paar Jungsenioren, die der Mannschaft unheimlich guttun“, sagte der KHC-Trainer und ergänzte: „Dazu kommen Janni Schäfer und Niklas Senft, die die jungen Wilden so schön unterstützen.“ Doch auch die Jungspunde haben im Saisonverlauf an Reife, Erfahrung und Abgeklärtheit gewonnen. Eine Entwicklung, die Jacob stolz macht. Er weiß auch das Umfeld zu schätzen, die Arbeit seines Trainerteams und die des KHC-Vorstands. „Dass wir die Liga halten, war so wichtig für das Herrenhockey in Bad Kreuznach“, betonte der Coach. Denn Zugänge, von denen drei bereits fix sind, wären wohl kaum für die Oberliga zu begeistern.

Kreuznacher HC: Senft/Bender – Zerfaß, Mussgay, Mau. Hippchen, Schäfer, Frey, Gintzel, Traut, Wenk, Götze, Wunner, J. Ley, A. Ley, Günther, Kreiter, Zimmermann.