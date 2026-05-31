Mit drei Toren in zwei Minuten dreht der LHC Spieß um

Vor wenigen Wochen schien der Abstieg des Limburger HC aus der 2. Feldhockey-Regionalliga bereits beschlossene Sache zu sein. Doch die Grünhemden lehnen sich auf, punkten kontinuierlich und haben mittlerweile das Happy End wieder in eigener Hand.

Der Limburger HC hat erstmals in der laufenden Saison die Abstiegsränge der 2. Feldhockey-Regionalliga verlassen. Mit einem hochverdienten 4:2 (3:1)-Auswärtserfolg

beim TEC Darmstadt kletterten die Lahnstädter auf den fünften Platz und haben nun den Klassenverbleib wieder in der eigenen Hand.