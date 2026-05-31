Vor wenigen Wochen schien der Abstieg des Limburger HC aus der 2. Feldhockey-Regionalliga bereits beschlossene Sache zu sein. Doch die Grünhemden lehnen sich auf, punkten kontinuierlich und haben mittlerweile das Happy End wieder in eigener Hand.
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Der Limburger HC hat erstmals in der laufenden Saison die Abstiegsränge der 2. Feldhockey-Regionalliga verlassen. Mit einem hochverdienten 4:2 (3:1)-Auswärtserfolgbeim TEC Darmstadt kletterten die Lahnstädter auf den fünften Platz und haben nun den Klassenverbleib wieder in der eigenen Hand.