Kreuznacher HC unter Druck Mit Bundesliga-Erfahrung üble Rote Karte kompensieren Sascha Nicolay 19.06.2026, 08:12 Uhr

i Konzentrierte Torabschlüsse braucht der Kreuznacher HC am Sonntag bei seinem Gastspiel beim SC SAFO Frankfurt, um die 2. Regionalliga zu halten. Klaus Castor

Alexander Jacob ist zuversichtlich und kämpferisch. Der Trainer des Kreuznacher HC isst sich sicher, dass sein Team am Sonntag die 2. Hockey-Regionalliga halten wird – trotz der Sperre von Jeremy Ley.

In akuter Abstiegsgefahr schwebt der Kreuznacher HC vor seinem Saisonfinale am Sonntag (11 Uhr) in der 2. Hockey-Regionalliga beim SC SAFO Frankfurt. Das Problem dabei ist, dass der KHC den Klassenverbleib nicht komplett in der eigenen Hand hat. Die Bad Kreuznacher sind eine von drei Mannschaften mit 14 Punkten, weisen aber die schwächste Tordifferenz dieses Trios auf.







Artikel teilen

Artikel teilen