Rücktritte in Hockeyabteilung Mirko Montigny beklagt hohe Belastung des Ehrenamts Tina Paare 29.10.2026, 19:36 Uhr

i Mirko Montigny ist als Hockey-Abteilungsleiter beim VfL zurückgetreten, macht vorerst aber kommissarisch weiter. VfL/Montigny

Keine 18 Monate nach dem Amtsantritt ist für Mirko Montigny eine Schmerzgrenze erreicht. Der Hockey-Abteilungsleiter des VfL Bad Kreuznach trat zurück – und mit ihm seine Vorstandskollegen.

Beim VfL Bad Kreuznach geht es Schlag auf Schlag. Wenige Tage nach dem Martin-Lipp-Cup steht am Wochenende direkt das nächste Turnier an, und zum Abschluss der Hallen-Trilogie folgt eine Woche später das Kinderturnier.Die Organisation der Turniere hat Mirko Montigny inne – wohl zum letzten Mal.







Artikel teilen

Artikel teilen