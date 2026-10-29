Keine 18 Monate nach dem Amtsantritt ist für Mirko Montigny eine Schmerzgrenze erreicht. Der Hockey-Abteilungsleiter des VfL Bad Kreuznach trat zurück – und mit ihm seine Vorstandskollegen.
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Beim VfL Bad Kreuznach geht es Schlag auf Schlag. Wenige Tage nach dem Martin-Lipp-Cup steht am Wochenende direkt das nächste Turnier an, und zum Abschluss der Hallen-Trilogie folgt eine Woche später das Kinderturnier.Die Organisation der Turniere hat Mirko Montigny inne – wohl zum letzten Mal.