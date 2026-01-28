VfL-Frauen schon am Ziel Meisterschaft wird am Samstag groß gefeiert 28.01.2026, 12:59 Uhr

i Meistertrainer: Florian Mussgay führte die Frauen des VfL Bad Kreuznach zu neun Siegen in neun Spielen und zum Titelgewinn. Klaus Castor

Es ist vollbracht: Der VfL Bad Kreuznach ist Meister der Oberliga und spielt im nächsten Winter in der Zweiten Regionalliga.

Die Hockey-Frauen des VfL Bad Kreuznach haben sich den Aufstieg in die Zweite Regionalliga vorzeitig gesichert. Im Spitzenspiel bei der TG Worms setzte sich das Team mit 5:2 durch und verwandelte damit bereits den ersten Matchball im Rennen um Meisterschaft und Aufstieg.







