VfL-Frauen schon am Ziel: Meisterschaft wird am Samstag groß gefeiert
VfL-Frauen schon am Ziel
Meisterschaft wird am Samstag groß gefeiert
Es ist vollbracht: Der VfL Bad Kreuznach ist Meister der Oberliga und spielt im nächsten Winter in der Zweiten Regionalliga.
Lesezeit 1 Minute
Die Hockey-Frauen des VfL Bad Kreuznach haben sich den Aufstieg in die Zweite Regionalliga vorzeitig gesichert. Im Spitzenspiel bei der TG Worms setzte sich das Team mit 5:2 durch und verwandelte damit bereits den ersten Matchball im Rennen um Meisterschaft und Aufstieg.