Ihr ganz persönliches Sommermärchen erlebte Maya Eberts bei der Ü35-Europameisterschaft. Mit dem deutschen Nationalteam eilte die Hockeyspielerin des Kreuznacher HC bei den Titelkämpfen in Valencia von Erfolg zu Erfolg. Gekrönt wurde die starke Serie mit dem EM-Titel – einem Triumph, mit dem im Vorfeld keiner gerechnet hatte. Umso größer waren der Jubel und die Freude.

„Das war unbeschreiblich, sehr, sehr cool“, freute sich Maya Eberts und verriet, dass sie in ihren kühnsten Träumen nicht damit gerechnet hatte, dass sich das deutsche Team in dem starken Feld würde behaupten können. Doch spätestens, als sie die Goldmedaille umgehängt bekam und den EM-Pokal in Händen hielt, fühlte es sich real an, wurde langsam klar, dass es kein Traum war. Der Titelgewinn wurde natürlich ausgiebig gefeiert. Bevor die große Sause startete, hatten die Hockeyspielerinnen aber noch eine Mission: Sie feuerten die deutschen Ü35-Männer an, die es ebenfalls ins Finale geschafft hatten und dort wie die Frauen auf England trafen. Das zweite Endspiel verlief noch spannender, wurde erst im Penaltyschießen entschieden – mit dem besseren Ende für die deutschen Männer. „Den Doppel-Erfolg haben wir kräftig gefeiert. Erst direkt auf der Anlage, und als wir dort rausgeworfen wurden, sind wir in die Stadt weitergezogen“, erzählte die KHClerin.

Auftakt-Erfolg gegen den Vize-Weltmeister macht Mut

Die Stadt kennt Maya Eberts gut. Vor 13 Jahren war sie zum Studium dort, spielte während ihres Auslandssemesters auch Hockey in der zweiten spanischen Liga und kehrt seitdem gerne zurück in die drittgrößte Stadt Spaniens. „Ich habe es extrem genossen, mal wieder in Valencia zu sein. Vieles ist einem bekannt, man hat seine Orientierung. Da mein Mann und meine Mutter dabei waren, konnte ich ihnen auch zeigen, wo ich damals gewohnt habe. Das war ein schönes Erlebnis“, schwärmte die 35-Jährige. Künftig wird sie Valencia auch mit ihrem größten sportlichen Erfolg verbinden.

i In Bad Kreuznach haben sie das Hockeyspielen erlernt, in Valencia nun gemeinsam den Titel geholt: Maya Eberts (von rechts), Lisa Lahham und Martina Hornung. Eberts

Wie die deutsche Equipe sich bei der EM behauptete, war einfach stark. Gleich zum Auftakt stand den Deutschen die erste große Hürde bevor, doch die Niederlande, den Vize-Weltmeister, hatten sie gut im Griff und setzten sich verdient mit 3:1 durch. „Das war für uns der erste große Steinlöser. Das hat uns ein gutes Gefühl gegeben“, erinnerte sich Maya Eberts. Ihr Team war von Anfang an sehr präsent, und im Gegensatz zu den Niederländerinnen, die mit der Hitze kämpften, nahm es die Gegebenheiten klaglos an. Ein Puzzleteil, das zum Erfolg beitrug. „In einer unserer ersten Besprechungen haben wir das Thema Hitze abgehakt“, erzählte Maya Eberts und ergänzte: „Wir haben mit der Physiotherapeutin und der Ärztin abgestimmt, wie wir damit umgehen, wie wir uns darauf vorbereiten. Und das hat funktioniert.“

Einen 3:1-Sieg landeten die deutschen Frauen auch gegen Wales, bevor sie gegen das Mixed-Team ein 3:0 folgen ließen. Nur ein Mal verließen Maya Eberts und ihre Teamkameradinnen das Spielfeld nicht als Sieger. Gegen England gerieten sie zweimal in Rückstand, kämpften sich aber jeweils zurück und kamen noch zu einem 3:3. Ein Resultat, das sie bestärkte. „Es war der allererste Punktgewinn in dieser Altersklasse überhaupt gegen England“, verdeutlichte die Bad Kreuznacherin, deren Team die Gruppenphase mit einem 2:0 gegen Schottland abschloss. In dem Moment war den deutschen Frauen klar, dass da mehr gehen könnte.

Déjà-vu im Finale

Mit vier Siegen, einem Remis und einem Torverhältnis von 14:5 im Rücken, aber auch mit einer ordentlichen Portion Druck ging das Team von Cheftrainer Maurice Krampe ins Halbfinale, wo es erneut auf die Niederlande traf. „Das war das anstrengendste Spiel, weil klar war, wenn wir gewinnen, haben wir eine Medaille sicher. Wenn wir verlieren, müssen wir ins undankbare Spiel um Platz drei“, erklärte die 35-Jährige, die wie schon bei der WM in Kapstadt in der Innenverteidigung gefordert war. Die neu formierte Abwehr war zweifelsohne das Prunkstück des deutschen Teams, ließ im gesamten Turnier nur sechs Gegentreffer zu. Und daran hatten gleich drei Spielerinnen von der Nahe ihren Anteil. Ebenfalls als Innenverteidigerin lief die Weinheimerin Martina Hornung, geborene Weisrock auf, die beim VfL Bad Kreuznach das Hockeyspielen erlernt hat. Und in ihrem Rücken stand die aus Windesheim stammende Torfrau Lisa Lahham, die früher gemeinsam mit Maya Eberts beim KHC gespielt hatte.

„Mannschaftlich war das total geschlossen, das hat viel ausgemacht.“

Maya Eberts

Das zweite Duell mit den Niederländerinnen verlief deutlich enger als das erste. Lange Zeit führten die Deutschen mit 1:0. Als der Gegner gegen Ende des Semifinales seine Torhüterin vom Feld nahm, gelang der erlösende zweite Treffer. Auch im Endspiel hatte die deutsche Equipe ein Déjà-vu. Erneut stand sie den Engländerinnen gegenüber, und wie schon in der Gruppenphase geriet sie mit 0:1 in Rückstand. „Aber wir hatten das Wissen und die Sicherheit, dass wir das drehen können“, sagte Maya Eberts. Tatsächlich gelangen ihrem Team zwei Treffer, doch der Gegner wollte sich mit dem 1:2 nicht abfinden, erhöhte im letzten Viertel noch einmal den Druck. Letztlich vergeblich, denn die deutschen Frauen blieben fokussiert und cool. Erst nach dem Schlusspfiff brachen alle Dämme – und der Jubel- und Feiermarathon begann.

Der Titelgewinn war für das deutsche Team die Krönung einer unvergesslichen Zeit. Maya Eberts hob besonders das harmonische Miteinander hervor. „Sportlich und auch neben dem Platz hat es extrem gut funktioniert. Das war schon außergewöhnlich. Mannschaftlich war das total geschlossen, das hat viel ausgemacht“, resümierte die Bad Kreuznacherin und schloss dabei den gesamten Staff mit ein. Schon jetzt freut sie sich auf das nächste Abenteuer, die Ü35-WM im kommenden Jahr. Wo die ausgetragen wird, steht noch nicht fest. Klar ist aber, dass das erfolgreiche Team umgebaut werden muss, denn gleich sechs Europameisterinnen wechseln zur W40.