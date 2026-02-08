Beflügelt Aufstieg den LHC? Limburgs Jubel in der Halle folgt Zittern auf dem Feld Robin Klöppel 08.02.2026, 11:56 Uhr

i Das Team des Limburger HC freut sich auf die 1. Regionalliga. Routinierte Rückkehrer sollen Lahnstädter auch auf Feld in Erfolgsspur zurückbringen. Robin Klöppel

Nach dem Triumph in der 2. Regionalliga war der Jubel groß beim Limburger HC. Doch der Traditionsverein aus der Domstadt hat große Aufgaben vor sich, denn auf dem Feld droht der Absturz in die Oberliga. Mut machen personelle Entscheidungen.

Die Limburger Hockey-Männer haben ihre sportliche Talfahrt vorerst gestoppt. Dank mehrerer Rückkehrer gelang in der Halle dann auch die Rückkehr in die 1. Regionalliga Süd, der dritthöchsten deutschen Spielklasse. Nach dem Aufstieg richtet sich der Blick bereits nach vorne: In der kommenden Hallensaison soll in einer starken Liga der Klassenverbleib gelingen.







