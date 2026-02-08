Nach dem Triumph in der 2. Regionalliga war der Jubel groß beim Limburger HC. Doch der Traditionsverein aus der Domstadt hat große Aufgaben vor sich, denn auf dem Feld droht der Absturz in die Oberliga. Mut machen personelle Entscheidungen.
Die Limburger Hockey-Männer haben ihre sportliche Talfahrt vorerst gestoppt. Dank mehrerer Rückkehrer gelang in der Halle dann auch die Rückkehr in die 1. Regionalliga Süd, der dritthöchsten deutschen Spielklasse. Nach dem Aufstieg richtet sich der Blick bereits nach vorne: In der kommenden Hallensaison soll in einer starken Liga der Klassenverbleib gelingen.