Vor einem wichtigen, vielleicht vorentscheidenden Wochenende steht der Limburger HC in der 2. Regionalliga West. Läuft alles nach Wunsch, kann am Sonntagnachmittag der Klassenverbleib gefeiert werden.

Der Limburger Hockey-Club (LHC) könnte dieses Wochenende schon den Klassenverbleib in der 2. Regionalliga West klarmachen. Sowohl in der Partie beim Tabellenvorletzten SC SaFo Frankfurt (Samstag, 16 Uhr) wie auch im Heimspiel gegen den Gruppendritten TEC Darmstadt (Sonntag, 11 Uhr) im Albert-Collée-Stadion haben die Lahnstädter realistische Siegchancen. Selbstläufer werden aber beide Partien nicht.

„Von der Spielanlage sollten wir das deutlich reifere Team sein. Unser klares Ziel ist es, dort zu gewinnen.“

Stefan Döppes, Trainer Limburger HC

Das Hinspiel gegen SaFo hat der LHC zwar sicher mit 6:3 gewonnen, doch der Aufsteiger ist längst in der vierten Liga angekommen. Zuletzt gelangen ihm ein beeindruckendes 1:1 gegen Spitzenreiter Rüsselsheim sowie ein 3:1-Heimerfolg über Darmstadt. Die Mainstädter werden kämpferisch alles in die Partie gegen Limburg legen, denn durch einen weiteren Sieg wären sie an den Lahnstädtern in der Tabelle erst einmal vorbei. Das will die Elf von Limburgs Trainer Stefan Döppes natürlich unbedingt verhindern, auch wenn nach aktuellem Stand in den höheren Klassen der vorletzte Platz für den Klassenverbleib reichen würde.

„SaFo ist ein Gegner, mit dem wir uns auf Augenhöhe bewegen“, warnt Döppes. Frankfurt habe einen sehr breiten und dabei gleichmäßig besetzten Kader, was besonders bei der gemeldeten Hitze von Vorteil sein werde. Trotzdem ist Limburgs Trainer optimistisch: „Von der Spielanlage sollten wir das deutlich reifere Team sein. Unser klares Ziel ist es, dort zu gewinnen.“

Darmstadt ohne Aufstiegschance

Gegen Darmstadt könnte Limburg in die Karten spielen, dass der Aufstiegszug für TEC abgefahren ist. Die Lahnstädter hätten sicher nichts dagegen, wenn der Gegner nicht alles geben würde wie im engen Hinspiel, das TEC knapp mit 2:1 gewann. Döppes’ Einschätzung: „Darmstadt spielt sehr körperbetont. Wenn es uns gelingt, uns davon nicht anstecken zu lassen und unser eigenes Spiel zu spielen, dann ist auch hier auf dem eigenen Platz etwas möglich“. Limburg muss allerdings auf den verhinderten Stammspieler Max Bommel (private Gründe) verzichten. Voraussichtlich wird auch der erkrankte Anton Schütt fehlen.