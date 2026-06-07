Jubel über 4:2-Heimsieg Limburger Strafecken bringen Alzeyer in Bedrängnis Robin Klöppel 07.06.2026, 11:58 Uhr

i Dominik Böckling (am Ballerhöhte gegen den TV Alzey im Anschluss an die zweite Limburger Strafecke auf 2:0. ANDREAS HERGENHAHN / ARCHIV

Der Limburger HC rollt in der 2. Feldhockey-Regionalliga das Feld weiter von hinten auf. Die Domstädter feierten beim 4:2 gegen den TV Alzey den vierten Heimsieg hintereinander und bauten den Vorsprung auf die Abstiegsränge auf fünf Zähler aus.

Der Limburger HC hat in der West-Gruppe der 2. Feldhockey-Regionalliga Süd einen weiteren wichtigen Erfolg im Kampf um den Klassenverbleib gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Stefan Döppes setzte sich am Samstagnachmittag im heimischen Eduard-Horn-Park gegen den TV Alzey mit 4:2 (2:1) durch, feierte dabei den vierten Heimsieg in Folge und baute zwei Spieltage vor Saisonende den Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf komfortabel anmutende fünf ...







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