Fünf Niederlagen zu Beginn der Feldrunde der 2. Feldhockey-Regionalliga Süd lasten weiter schwer auf den Schultern des Limburger HC. Den Domstädtern helfen im Kampf gegen ein weiteres Abrutschen im Ligenspektrum nur noch Erfolgserlebnisse.
Lesezeit 1 Minute
Der Limburger HC steht am Wochenende im Kampf um den Verbleib in der 2. Feldhockey-Regionalliga Süd unter Druck. Als Tabellenletzter der West-Gruppe müssen die Lahnstädter punkten, um den Anschluss an die rettende Zone zu wahren.Am Samstag um 16 Uhr empfängt der LHC im Eduard-Horn-Park den Tabellenfünften TSV Sachsenhausen.