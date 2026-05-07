2. Feldhockey-Regionalliga
Limburger HC steht weiter mächtig unter Zugzwang 
Symbolbild
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Adobe Stock. Adobe Stock/2017 Ronnie Chua

Fünf Niederlagen zu Beginn der Feldrunde der 2. Feldhockey-Regionalliga Süd lasten weiter schwer auf den Schultern des Limburger HC. Den Domstädtern helfen im Kampf gegen ein weiteres Abrutschen im Ligenspektrum nur noch Erfolgserlebnisse. 

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Der Limburger HC steht am Wochenende im Kampf um den Verbleib in der 2. Feldhockey-Regionalliga Süd unter Druck. Als Tabellenletzter der West-Gruppe müssen die Lahnstädter punkten, um den Anschluss an die rettende Zone zu wahren.Am Samstag um 16 Uhr empfängt der LHC im Eduard-Horn-Park den Tabellenfünften TSV Sachsenhausen.

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