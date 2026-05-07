2. Feldhockey-Regionalliga Limburger HC steht weiter mächtig unter Zugzwang Robin Klöppel 07.05.2026, 08:02 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/2017 Ronnie Chua

Fünf Niederlagen zu Beginn der Feldrunde der 2. Feldhockey-Regionalliga Süd lasten weiter schwer auf den Schultern des Limburger HC. Den Domstädtern helfen im Kampf gegen ein weiteres Abrutschen im Ligenspektrum nur noch Erfolgserlebnisse.

Der Limburger HC steht am Wochenende im Kampf um den Verbleib in der 2. Feldhockey-Regionalliga Süd unter Druck. Als Tabellenletzter der West-Gruppe müssen die Lahnstädter punkten, um den Anschluss an die rettende Zone zu wahren.Am Samstag um 16 Uhr empfängt der LHC im Eduard-Horn-Park den Tabellenfünften TSV Sachsenhausen.







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