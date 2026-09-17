Gastspiel bei SaFo Frankfurt Limburger HC prüft einen heißen Aufstiegskandidaten Robin Klöppel 17.09.2026, 10:00 Uhr

i Der erfahrene Angreifer David Schneider (weißes Trikot) steht dem Limburger HC am Sonntag beim SC SaFo Frankfurt nicht zur Verfügung. Andreas Hergenhahn

Mit einem Sieg und einer Niederlage ist der Limburger Hockey Club passabel in die Feldrunde der 2. Hockey-Regionalliga gestartet. Weiter geht’s für die Grünhemden am Sonntag mit dem Gastspiel beim Aufstiegskandidaten SC SaFo Frankfurt.

Der Limburger HC steht am Sonntag ab 12.30 Uhr in der 2. Feldhockey-Regionalliga beim SC SaFo Frankfurt an der Kennedyallee vor einer kniffligen Auswärtsaufgabe. Die Mainstädter sind bisher ungeschlagen und sind für Limburgs Trainer Stefan Döppes der Aufstiegsfavorit.







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