Mit einem Sieg und einer Niederlage ist der Limburger Hockey Club passabel in die Feldrunde der 2. Hockey-Regionalliga gestartet. Weiter geht’s für die Grünhemden am Sonntag mit dem Gastspiel beim Aufstiegskandidaten SC SaFo Frankfurt.
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Der Limburger HC steht am Sonntag ab 12.30 Uhr in der 2. Feldhockey-Regionalliga beim SC SaFo Frankfurt an der Kennedyallee vor einer kniffligen Auswärtsaufgabe. Die Mainstädter sind bisher ungeschlagen und sind für Limburgs Trainer Stefan Döppes der Aufstiegsfavorit.