Mit dem 3:2-Sieg gegen Ludwigshafen stieß der Limburger HC in der 2. Feldhockey-Regionalliga endlich den Bock um. Das kann aber im Kampf um den Klassenverbleib nur der Anfang gewesen sein. Am Samstag geht’s als Außenseiter zu Primus Bad Dürkheim.
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Der Limburger H C kämpft in der 2. Feldhockey-Regionalliga Süd (Gruppe West) weiter um den Klassenverbleib. Als aktuelles Schlusslicht benötigt der LHC bei vier Zähler Rückstand zum rettenden Ufer dringend jeden Punkt.
„Bad Dürkheim ist als stärkste Mannschaft der Liga gerade zu Hause klarer Favorit.