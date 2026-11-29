Meisterleistung gegen Ulm Limburger HC knackt Primus und schnuppert an Platz eins Robin Klöppel 29.11.2026, 13:13 Uhr

i Als Ulm den Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Platz nahm, sorgte Jelle Mourik (in Grün) für die Entscheidung. Der Limburger traf zweimal ins leere Tor und machte den überraschenden 3:0-Heimsieg perfekt. Andreas Hergenhahn

Viele Videos von Spielen des Gegners hatte Stefan Döppes studiert – und offensichtlich die richtigen Schlüsse aus der Analyse gezogen. Der Trainer stellte seinen Limburger HC optimal auf Spitzenreiter SSV Ulm ein. Das war die Basis für den Heimcoup.

Der Limburger Hockey-Club hat mit einer kämpferisch herausragenden Leistung und einer taktischen Meisterleistung von Trainer Stefan Döppes dem Spitzenreiter SSV Ulm in der 1. Regionalliga Süd die erste Saisonniederlage zugefügt. Durch den überraschenden, aber verdienten 3:0-Erfolg (0:0) in der Kreissporthalle kletterte der LHC auf Platz zwei.







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