Limburg zittert sich zum Sieg gegen biedere Eintracht

Der Limburger HC hatte mehr Probleme gegen die punktlose Frankfurter als erwartet. Doch am Ende sicherte Lukas Schmitt seinem Team den wichtigen Sieg, durch den die Domstädter im Titelrennen bleiben. Die Entscheidung fällt im neuen Jahr in Darmstadt.
Der Limburger Hockey-Club geht als Tabellenzweiter der Westgruppe der 2. Hallenhockey-Regionalliga Süd in die Weihnachtspause. Im letzten Spiel des Jahres zitterte sich das Team von Trainer Stefan Döppes in der Kreissporthalle zu einem hart erkämpften 4:3 (1:2)-Heimsieg gegen das punktlose Schlusslicht Eintracht Frankfurt.