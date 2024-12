Gegen Hanau hilft nur ein Sieg LHC zwischen altem Glanz und der Tristesse des Alltags Robin Klöppel 13.12.2024, 08:34 Uhr

i Limburgs Trainer Stefan Döppes hat seine Mannschaft noch nicht aufgegeben. Vor allem die große Zahl an Heimspielen macht ihm Mut. Andreas Hergenhahn

Der Limburger Hockey-Club braucht in der 1. Hallenhockey-Regionalliga Süd endlich Punkte. Im Hessen-Derby gegen den Hanauer THC gibt’s dazu die letzte Gelegenheit vor der Weihnachtspause.

Im vergangenen Jahr waren beide Teams in der dritten Liga noch auf Augenhöhe, doch in dieser Saison könnten die Unterschiede zwischen Limburg und Hanau, deren Wege sich in der Sporthalle der Hadamarer Fürst-Johann-Ludwig-Schule (Samstag, 16 Uhr) kreuzen, nicht größer sein.

