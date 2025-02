Prestigeduell gegen Dürkheim LHC will sich würdig aus der Liga verabschieden Robin Klöppel 06.02.2025, 16:35 Uhr

i Hockey Regionalliga LHC – Obermenzing Andreas Hergenhahn

Die Würfel sind gefallen, der Limburger HC steigt aus der 1. Hallenhockey-Regionalliga Süd ab. Doch für ihren letzten Auftritt der Saison hat sich die Mannschaft von Trainer Stefan Döppes noch was vorgenommen.

Die wichtigen Entscheidungen in der 1. Hallenhockey-Regionalliga Süd sind vor dem letzten Spieltag alle gefallen. Dennoch will sich der Limburger Hockey-Club (LHC) als Absteiger würdig aus der dritten Liga verabschieden und am Samstag (18 Uhr) in der Partie gegen den Tabellendritten Dürkheimer HC in der Limburger Kreissporthalle den dritten Heimsieg in Serie einfahren.

