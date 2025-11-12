LHC will sich aus Kampf gegen den Abstieg raushalten

Mit deutlich breiter aufgestelltem Kader als zuletzt hofft der Limburger HC in der am Samstag mit dem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt beginnenden Hallenrunde der 2. Regionalliga Süd auf eine sorgenfreie Runde.
Für den Limburger Hockey-Club beginnt an diesem Samstag die Hallenrunde der 2. Regionalliga Süd. Zum Auftakt fährt die Mannschaft von Trainer Stefan Döppes nach Frankfurt, wo um 17 Uhr in der Fabriksporthalle (Wächtersbacher Straße) das Duell mit Eintracht Frankfurt ansteht.