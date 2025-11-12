Hallenhockey, 2. Regionalliga LHC will sich aus Kampf gegen den Abstieg raushalten Robin Klöppel 12.11.2025, 09:26 Uhr

i Nils Jonas stürzt sich wieder mutig ins Getümmel und will als Rückhalt zwischen den Pfosten mit dafür sorgen, dass sich der LHC in der 2. Regionalliga Süd in sicheren Gefilden etabliert. ANDREAS HERGENHAHN / Archiv. ANDREAS HERGENHAHN

Mit deutlich breiter aufgestelltem Kader als zuletzt hofft der Limburger HC in der am Samstag mit dem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt beginnenden Hallenrunde der 2. Regionalliga Süd auf eine sorgenfreie Runde.

Für den Limburger Hockey-Club beginnt an diesem Samstag die Hallenrunde der 2. Regionalliga Süd. Zum Auftakt fährt die Mannschaft von Trainer Stefan Döppes nach Frankfurt, wo um 17 Uhr in der Fabriksporthalle (Wächtersbacher Straße) das Duell mit Eintracht Frankfurt ansteht.







Artikel teilen

Artikel teilen