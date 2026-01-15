Beim Dreikampf um den Titel in der West-Gruppe der 2. Hallenhockey-Regionalliga kommt es gerade in der Endphase der Saison vor allem auf die direkten Duelle an. Ein solches steht dem Limburger HC am Samstag bei Spitzenreiter TEC Darmstadt bevor.
Auf den Limburger HC wartet in der West-Gruppe der 2. Hallenhockey-Regionalliga am Samstag um 16 Uhr beim TEC Darmstadt zum Start ins neue Jahr eine veritable Nagelprobe. Es steht das wohl vorentscheidende Duell im Kampf um die Tabellenführung an. Mit einem Auswärtssieg könnte das Team von Trainer Stefan Döppes die Spitze zurückerobern.