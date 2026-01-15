2. Hallenhockey-Regionalliga LHC will heimstarken Darmstädtern die Stirn bieten Robin Klöppel 15.01.2026, 08:20 Uhr

i Routinier David Schneider (weißes Trikot) und seinen Mitstreitern steht am Samstagnachmittag in Darmstadt eine für den Rest der Hallenrunde wegweisende Partie bevor. Andreas Hergenhahn

Beim Dreikampf um den Titel in der West-Gruppe der 2. Hallenhockey-Regionalliga kommt es gerade in der Endphase der Saison vor allem auf die direkten Duelle an. Ein solches steht dem Limburger HC am Samstag bei Spitzenreiter TEC Darmstadt bevor.

Auf den Limburger HC wartet in der West-Gruppe der 2. Hallenhockey-Regionalliga am Samstag um 16 Uhr beim TEC Darmstadt zum Start ins neue Jahr eine veritable Nagelprobe. Es steht das wohl vorentscheidende Duell im Kampf um die Tabellenführung an. Mit einem Auswärtssieg könnte das Team von Trainer Stefan Döppes die Spitze zurückerobern.







