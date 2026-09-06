Bestes Spiel seit langem LHC verpasst Überraschung gegen Schott Mainz nur knapp Robin Klöppel 06.09.2026, 09:04 Uhr

i Dominik Böckling (rechts) verpasste es mit einem Eckenschlenzer den Vorsprung für seinen LHC auszubauen. Am Ende standen die Limburger mit leeren Händen da. Andreas Hergenhahn

Nach einem frühen Tor Finnjan Dicks lag der Limburger Hockey-Club gegen den TSV Schott Mainz zwar in Führung, doch die rheinland-pfälzischen Landeshauptstädter erhöhten zunehmend den Druck und nahmen letztlich die begehrten Punkte mit.

Es war deutlich mehr drin für den Limburger Hockey-Club: In einer packenden und über weite Strecken ausgeglichenen Partie unterlagen die Lahnstädter auf heimischem Terrain dem favorisierten TSV Schott Mainz knapp mit 1:2 (1:0). Der LHC brachte den Gruppen-Mitfavoriten lange an den Rand einer Überraschung.







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