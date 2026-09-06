Nach einem frühen Tor Finnjan Dicks lag der Limburger Hockey-Club gegen den TSV Schott Mainz zwar in Führung, doch die rheinland-pfälzischen Landeshauptstädter erhöhten zunehmend den Druck und nahmen letztlich die begehrten Punkte mit.
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Es war deutlich mehr drin für den Limburger Hockey-Club: In einer packenden und über weite Strecken ausgeglichenen Partie unterlagen die Lahnstädter auf heimischem Terrain dem favorisierten TSV Schott Mainz knapp mit 1:2 (1:0). Der LHC brachte den Gruppen-Mitfavoriten lange an den Rand einer Überraschung.