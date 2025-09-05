Nach einem weiteren Aderlass geht es für den Limburger HC in der Feldrunde der Regionalliga nur darum, in nicht noch tiefere Klassen abzurutschen.

Der Limburger HC startet am Samstag ab 16 Uhr beim TSV Sachsenhausen in die Feldrunde der Hockey-Regionalliga. Nachdem die Lahnstädter viele Stammspieler verloren haben, ist die Partie beim Aufsteiger mit stark verjüngtem Kader ein Härtetest, ob der Klassenverbleib erreichbar ist. Die beiden Sachsenhäuser Teams sowie Aufsteiger Alzey werden wohl die Teams sein, die der LHC hinter sich lassen muss.

Sachsenhausen ist kampf- und heimstark. Die aus der Jugend nachgerückten LHC-Talente müssen mit dem robusten Spiel der Frankfurter zurechtkommen. „Ich hoffe, dass sie sich schnell an die Regionalliga gewöhnen“, so Trainer Döppes. Der LHC musste viele Abgänge hinnehmen. David Schneider, Ralf Jeuck und Philipp Koch beendeten ihre Laufbahn, Kapitän Max Müller pausiert. Bjarne Hecker und Anton Schütt studieren in Aachen, Jelle Mourik plant einen Auslandsaufenthalt. Mit Dominic Böckling, Benedikt Faustmann, Lars Schmitt und Max Bommel stehen nur noch wenige erfahrene Leute im Kader.