Punkte müssen her LHC steht bereits unter Zugzwang Robin Klöppel 28.11.2024, 14:19 Uhr

i Nach zwei Niederlagen zu Beginn der Hallenrunde steht Kapitän David Schneider mit seinem LHC bereits mit dem Rücken zur Wand. Am Sonntag muss in Bad Dürkheim Zählbares her, sonst wird die Lage schon nach drei Partien kritisch. Andreas Hergenhahn

Die Hallenrunde ist seit jeher speziell. Aus dem sechs Mannschaften umfassenden Feld müssen nach zehn Spielen die beiden Letztplatzierten absteigen. Zum Kreis dieser Kandidaten gehört seit Jahren auch der Limburger HC - heuer sogar mehr denn je.

Der Limburger HC steht in der 1. Hallenhockey-Regionalliga Süd vor drei schwierigen und richtungsweisenden Auswärtsaufgaben. Die erste davon ist bereits an diesem Sonntag ab 11 Uhr beim Dürkheimer HC in der Sporthalle des Werner-Heisig-Gymnasiums zu bewältigen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen