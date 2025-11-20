Hockey, 2. Regionalliga Süd: LHC setzt bei Heimpremiere auf geballte Routine Robin Klöppel 20.11.2025, 10:45 Uhr

i Dem Limburger Hockey-Club steht in der Hallensaison ein wesentlich breiterer Kader als zuletzt zur Verfügung. Das Team der Grünhemden, hintere Reihe von links: Betreuer Arne Mourik, Benedikt Faustmann, Niklas Musgad, Simeon Schneider, Julius Müller, Kai Tomas, Trainer Stefan Döppes. Mittlere Reihe von links: Finn Mourik, Lukas Schmitt, Max Brand, Lars Schmitt, Moritz Nebgen, Nils Mittler, Christian Predikant, Christan Kremers, Max Bommel. Untere Reihe von links: Carl Sietzke, Lukas Weiß, Maximilian Flick, Nils Jonas, Niklas Müller, David Schneider. Es fehlen: Laurens Meurer und Dominic Böckling. Robin Klöppel

Mit dem 12:0 in Frankfurt hat der Limburger Hockey-Club zum Auftakt der Hallenrunde in der 2. Regionalliga Süd eine Duftmarke gesetzt. Die gilt es am Samstag bei der Heimpremiere gegen den Titelaspiranten TEC Darmstadt zu bestätigen.

Bei der ersten Hausaufgabe der neuen Hallensaison erwartet der Limburger Hockey-Club am Samstag um 16 Uhr in der Limburger Kreissporthalle gleich ein Spitzenspiel. In der 2. Regionalliga Süd geht es für die Lahnstädter gegen den Aufstiegsfavoriten TEC Darmstadt um die Tabellenführung.







