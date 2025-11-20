LHC setzt bei Heimpremiere auf geballte Routine

Mit dem 12:0 in Frankfurt hat der Limburger Hockey-Club zum Auftakt der Hallenrunde in der 2. Regionalliga Süd eine Duftmarke gesetzt. Die gilt es am Samstag bei der Heimpremiere gegen den Titelaspiranten TEC Darmstadt zu bestätigen.
Lesezeit 1 Minute
Bei der ersten Hausaufgabe der neuen Hallensaison erwartet der Limburger Hockey-Club am Samstag um 16 Uhr in der Limburger Kreissporthalle gleich ein Spitzenspiel. In der 2. Regionalliga Süd geht es für die Lahnstädter gegen den Aufstiegsfavoriten TEC Darmstadt um die Tabellenführung.