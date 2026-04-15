Hockey-WM in Nottingham LHC-Routiniers setzen nochmals Duftmarken bei der WM Robin Klöppel 15.04.2026, 10:20 Uhr

i Götz Müller, Herman Hartevelt, Susanne Schneider sowie Julius und Diana Müller (von links) vom Limburger HC kehrten mit Medaillen von der Senioren-WM in Nottingham in die Heimat zurück. Götz Müller

Dass sie nach wie vor vortrefflich mit dem Krummstab und der Plastikkugel umzugehen verstehen, demonstrierten mehrere Routiniers des Limburger HC jüngst bei den Senioren-Hallenweltmeisterschaften im englischen Nottingham.

Drei Aktive des Limburger Hockey-Clubs (LHC) haben bei den Senioren-Hallenweltmeisterschaften in Nottingham eindrucksvoll auf sich aufmerksam gemacht und kehrten mit Medaillen zurück. Herman Hartevelt (M65) und Susanne Schneider (W60) sicherten sich jeweils den Weltmeistertitel, während Götz Müller mit der deutschen M50-Nationalmannschaft die Silbermedaille gewann.







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